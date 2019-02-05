Залетающие в Крым украинские дроны принудительно приземлят и вскроют

Силовики научились принуждать к посадке беспилотники, которые десятками залетают в Крым со стороны Украины. Раньше дроны только сбивали, теперь же из неповрежденных аппаратов будут извлекать информацию.

Технологию принудительной посадки БПЛА разработали Подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) и Радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Беспилотники, которые вторгаются в воздушно пространство Крыма со стороны Украины, как правило, кустарного производства из иностранных деталей. В последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Большинство из них удается принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, технология принуждения дронов к приземлению включается в себя тактику с применением совместных сил ПВО и радиоэлектронной борьбы. «Здесь идет и сопровождение, и постановка помех, и расшифровка программы беспилотника. Дроны попадаются разные: от самых тихоходных и примитивных – до сложных аппаратов, начиненных самой современной техникой», – подчеркнул источник.

Теперь уничтожение беспилотника не является приоритетной задачей. Гораздо важнее посадить аппарат невредимым, чтобы можно было извлечь из него информацию. Однако в том случае, когда выбора нет, военные будут сбивать дроны по старинке.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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