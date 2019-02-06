Интерпол у нас не действует: Крым стал «меккой» для мошенников

В Крыму активизировались мошенники. По словам уполномоченного по правам человека в Республике Людмилы Лубиной, правоохранителям стоит нарастить усилия по борьбе со злоумышленниками.

«Все наши силовые структуры, правоохранители и граждане должны понимать, что, к большому сожалению, Крым стал «меккой» для мошенников. У нас мошенники всех уровней: и которые работали в России, и международные мошенники, потому что Интерпол у нас не действует, и они здесь оседают», – цитирует крымского омбудсмена РИА «Новости».

По сравнению с 2017 годом число случаев мошенничества на полуострове выросло на 57%, уточнила Любина. «Это интернет-мошенники, телефонные мошенники, это люди, которые собирают средства с дольщиков под строительство домов, различные кредитные организации, которые берут деньги у пенсионеров и инвалидов якобы под бешеные проценты и потом исчезают», – рассказала омбудсмен.

Любина призвала силовиков действовать активнее в раскрытии подобный преступлений и поимке мошенников, а также проводить профилактику.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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