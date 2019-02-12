российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 февраля 2019, 00:00 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

В СБУ пожаловались на Ющенко за Крым

Украинские спецслужбы предупреждали руководство страны о влиянии России на Крым еще до того, как Виктор Янукович стал президентом, заявила заместитель главы департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Юлия Лапутина.

«Даже еще до Януковича предупреждали о том, что существуют угрозы скрытого российского влияния на ситуацию в Крыму, в частности информационного влияния», – цитирует ее издание «Обозреватель». В частности, речь идет о фонде «Русский мир», который, по мнению Лапутиной, финансировал программы, направленные на реинтеграцию полуострова.

«К сожалению, это было именно на стыке смены власти, и потом к власти пришел Янукович, и все эти программы противодействия российским спецслужбам были свернуты», – подчеркнула представитель СБУ, добавив, что позже ее отстранили от данной работы.

Лапутина не стала уточнять, о каких программах фонда «Русский мир» шла речь. Данный фонд был создан по указу президента России Владимира Путина в 2007 году, его цель – популяризация русского языка и поддержка программ его изучения за рубежом, отмечает РБК.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 12.02.19

Тимошенко озвучила планы по возвращению Крыма и Донбасса. / В Госдуме назвали страну ЕС, которая первая откажется от антироссийских санкций. / В Киеве отвергают, что дали уйти капитану Горбенко, и хотят вернуть его на Украину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Украина

На Кубани будут судить киллеров с Украины

Киев не смог доказать в ООН наличие военных РФ в Донбассе

Тимошенко озвучила планы по возвращению Крыма и Донбасса

Исчезнувший на Украине капитан судна «Норд» нашелся в Крыму

Эксперты: Киев готовит провокацию под президентские выборы

Киев пожаловался в AFP из-за российского Крыма на карте

Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Украинские пограничники заявили об увеличении пассажиропотока с Крымом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Политика, Россия, Украина, Крым+Севастополь, Украина,

Новости партнеров