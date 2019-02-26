На Украине арестовали экс-главу Генштаба за госизмену

Печерский районный суд Киева отправил под арест без возможности выйти под залог бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Владимира Заману. Его подозревают в государственной измене. По словам прокурора, экс-глава Генштаба сознательно разоружил Крым перед сдачей России.

О задержании Заманы стало известно накануне, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, он обвинил военного в причастности к потере Крыма. Суд отправил бывшего начальника Генштаба под арест до 27 марта по подозрению в госизмене. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде, передает «Интерфакс».

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ходатайствуя об аресте Заманы, заявил, что решения экс-главы Генштаба ВСУ, принятые в 2012-2013 годах «создали значительные преимущества Черноморскому флоту Российской Федерации в контроле и блокировании дислоцированных в Крыму подразделений Вооруженных сил Украины в случае скрытой гибридной или открытой агрессии против Украины с целью аннексии территории Крыма».

В частности, в 2013 году из армии было уволено почти 17 тысяч человек, среди которых – более 14 тысяч военнослужащих, прошло расформирование свыше 70 воинских частей, объединений преимущественно боевого и оперативного обеспечения, учебных и территориальных центров комплектации.

Подписанные Заманой директивы привели к сокращению ВСУ на 4 646 человек больше, чем предусматривал закон. Обвиняемый распорядился расформировать зенитные ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В, 19 авиационных воинских частей и учреждений, а 114-я бригада тактической авиации была переформатирована в эскадрилью.

Кроме того, летом 2012 года Замана своим решение переподчинил воинские части Воздушных сил ВСУ командованию Военно-морских сил. В связи в чем с осени того же года в оперативное подчинение ВМС вошли управления тактической группы «Крым» и подчиненные им воинские части, включая 204-ю бригаду тактической авиации. Также Замана согласовал акт технического состояния военного имущества, по которому 588 единиц подлежали разборке, в основном речь шла о зенитных ракетных комплексах.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 25.02.19

Экс-командир севастопольского «Беркута» припомнил непрофессионализм и нерешительность симферопольским коллегам. / На Украине нацизм пошёл войной на фашизм. / Федеральный центр вернул Крыму «Массандру». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»