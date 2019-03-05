Пальмам на Южном берегу Крыма грозит полное уничтожение

Пальмы, произрастающие на Южном берегу Крыма, оказались под угрозой полного уничтожения. Причина – насекомые, завезенные из Европы. Крымские ученые в авральном режиме пытаются найти способ, чтобы спасти уникальные растения.

Две трети пальм в парке Воронцовского дворца погибли из-за вредителей в 2018 году, пишет «Коммерсант». Сначала ботаники не понимали, почему листья деревьев подсыхают. Выяснить причину удалось после обследования почвы под погибшими пальмами. На земле обнаружили экзувий (личиночная шкурка) насекомых. Ученые определили, что имеют дело с красным пальмовым долгоносиком.

Для того чтобы спасти еще не пораженные насекомыми растения, погибшие деревья сожгли. «Когда мы начали удалять погибшие пальмы, то в верхней части, откуда листочки растут, были обнаружены гусеницы сантиметров по десять в длину»,– сказала хранитель Воронцовского парка Людмила Хлыпенко.

Те же вредители стали причиной гибели пальм в соседствующих с парком населенных пунктах: в Алупке и Симеизе. «Новые пальмы высаживать пока нет смысла. Они могут точно так же погибнуть, пока не ясно, как бороться с вредителями»,– говорят ботаники.

С подобной проблемой ранее столкнулись хранители парков в Краснодарском крае. Предположительно, насекомые попали на юг России в 2014 году, когда из Европы привели саженцы для озеленения при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. У заморского вредителя в России нет естественных врагов, поэтому он распространяется беспрепятственно, уничтожая уникальные растения.

В настоящее время специалисты Никитского ботанического сада ищут способ борьбы с пальмовым долгоносиком. Для этого, по словам ученых, нужно вывести гусеницу, а затем бабочку и подсадить ее на пальму, чтобы отследить весь цикл жизни насекомого. Только тогда исследователи смогут определить наиболее подходящее время для обработки химикатами, чтобы истребить вредителей. Предположительно, на это потребуется целый год.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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