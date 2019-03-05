В Крыму задержали украинца за торговлю российским гражданством

Сотрудники крымского управления ФСБ задержали гражданина Украины. 27-летнего молодого человека подозревают в мошенничестве.

Украинца задержали в Ялте. При себе у мужчины были 10 тысяч долларов, которые ему заплатил 49-летний гражданин Украины за помощь в оформлении российского гражданства. Подозреваемый представлялся сотрудником МВД России, занимавшимся вопросами миграции.

При этом мошенник не собирался помогать мужчине, заплатившему ему. Обвиняемый планировал распорядиться деньгами по своему усмотрению, не имея ни возможности, ни намерений в дальнейшем исполнить взятые на себя обязательства, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ «покушение на мошенничество в крупном размере». Задержанный свою вину полностью признал и в настоящее время ожидает суда под домашним арестом.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.03.19

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