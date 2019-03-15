В Крыму проведут перепись населения

Крым готовится к проведению переписи населения, запланированной на 2020 год. Подписан указ о создании комиссии, которая будет отвечать за организацию переписи на территории республики.

«Создать Комиссию по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения на территории Республики Крым», – говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

В состав комиссии вошли министры, главы администраций городов и районов Крыма, а также представители силовых структур, передает «Крыминформ».

Напомним, перепись на полуострове проводилась в 2014 году, сразу после присоединения региона к России. В результате было установлено, что в Крыму проживают 2 млн 284 тысячи человек.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 15.03.19

Наталья Поклонская пообещала присоединить Киев к России. / Немецкие общественники и журналисты едут в Крым. / Американские коллеги первыми поздравили космонавта из Севастополя с присоединением Крыма к России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»