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Пятница, 15 марта 2019, 13:52 мск

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В Крыму проведут перепись населения

Крым готовится к проведению переписи населения, запланированной на 2020 год. Подписан указ о создании комиссии, которая будет отвечать за организацию переписи на территории республики.

«Создать Комиссию по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения на территории Республики Крым», – говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

В состав комиссии вошли министры, главы администраций городов и районов Крыма, а также представители силовых структур, передает «Крыминформ».

Напомним, перепись на полуострове проводилась в 2014 году, сразу после присоединения региона к России. В результате было установлено, что в Крыму проживают 2 млн 284 тысячи человек.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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