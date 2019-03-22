Лидер президентской гонки на Украине высказался по Крыму

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, на какие компромиссы готов пойти, чтобы вернуть Крым и прекратить конфликт в Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что на посту президента не намерен отказываться от возвращения Крыма и не рассматривает вариант «обмена» полуострова на урегулирование ситуации на востоке Украины.

«Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов. А что касается всего остального – если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда-нибудь смогут иметь в РФ», – сказал Зеленский в интервью журналу «Новое время».

Юморист заявил, что поднимал тему Донбасса с американскими партнерами, в частности, он говорил со спецпредставителем США Куртом Волкером. Зеленский отметил, что разделяет мнение Госдепа о необходимости введения миротворцев на территорию конфликта, а также привлечения к переговорам США и Великобритании.

Выборы президента Украины назначены 31 марта. В настоящее время, по данным опросов, Зеленский является самым популярным среди избирателей кандидатом, его рейтинг свыше 30%. Действующего главу государства поддерживают около 14% граждан.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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