Власти Ялты отправили под снос два десятка объектов

Власти признали незаконными постройками почти 20 объектов на территории муниципалитета. Об этом по итогам заседания комиссии по пресечению самовольного строительства и принятию решения о сносе заявил руководитель департамента муниципального контроля местной администрации Руслан Осипчук.

«Всего было рассмотрено 26 материалов, из них по 18 объектам принято решение о сносе», – приводит его слова «Крыминформ». Чиновник также уточнил, что рассмотрение материалов еще по четырем строениям отложено до следующего заседания комиссии в связи с судопроизводством по данным делам.

Осипчук рассказал, что среди выявленных незаконно возведенных объектов не только гаражи и пристройки, но и здания с несколькими этажами. Он также добавил, что иски в суды готовятся еще по восьми объектам.

Ялта, Иван Гридин

Ялта. Другие новости 22.03.19

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