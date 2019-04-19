Немцы хотят отправить в Крым сирийских беженцев

В Крыму хотят проводить обучение сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Германии. С таким предложением выступил Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Немецкий политик планирует встретиться с сирийской делегацией, чтобы обсудить идею о концепте образования сирийских беженцев в Крыму, передает РИА «Новости». «Надо наладить обучение этих людей в Крыму. Это дешевле, эффектней. Это очень хороший гуманитарный посыл», – пояснил Гердт. Он добавил, что беженцы из Сирии могли бы получать образование, а затем вернуться на родину.

Кроме того, депутат заявил о создании международной комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе. В работе комиссии могут принять участие представители семи стран ЕС. Предположительно, штаб-квартира будет располагаться в Берлине.

«Это будет альтернативная правозащитная организация. Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны», – отметил Гердт.

С 18 по 20 апреля в Крыму проходит Ялтинский международный экономический форум. В нем принимают участие более 4,5 тысячи представителей 100 государств.

Ялта, Служба информации РИА «Новый День»

Ялта. Другие новости 19.04.19

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