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Пятница, 24 мая 2019, 16:09 мск

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Главу Севастополя обвинили в передаче реликтового леса под застройку

ФСБ и полпред президента РФ в Южном федеральном округе выясняют, как губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сумел передать под застройку три гектара ласпинского можжевелового леса. Заявление с просьбой организовать проверку в ведомства направил депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, передает НТС.

О передаче реликтового леса застройщику общественность узнала 16 мая после заседания Архитектурно-художественного совета, в ходе которого представитель застройщика «Агат-А» потребовал утвердить проект строительства в заповедном урочище второй очереди так называемого «пансионата для детей и родителей». Проект подразумевает возведение трёх 9-этажных и двух 2-этажных корпусов на площади 3 га, на которых произрастают можжевеловые леса.

По данным Горелова, участок из границ особо охраняемой природной территории вопреки мнению Минприроды вывел лично губернатор Овсянников. «Предполагалось, что он войдёт в границы ООПТ «Ласпи». И этот проект был утверждён Минприроды РФ. Накануне принятия решения о создании ООПТ «Ласпи», это было вечером 7 февраля 2018 года, Овсянников запросил другие варианты границ. Севприроднадзор предоставил ему ещё пять вариантов, и он выбрал тот вариант, в котором этот участок выходил из границ заказника», – напомнил депутат.

По словам народного избранника, хоть он и направил обращения УФСБ по Крыму, Росприроднадзор и полпреду президента, на местном уровне проблему не решить. Он также отметил, что договор на аренду земельного участка нужно расторгать с застройщиком в судебном порядке. Землю и лес необходимо вернуть Севастополю, а границы особо охраняемой природной территории «Ласпи» расширить и соединить с заказниками «Мыс Сарыч» и «Мыс Айя». Таким образом можно создать Национальный парк федерального значения «Южнобережный».

«Подчёркиваю: это очень важно, потому что повышает статус охраняемой территории. Наши коллеги из Института морских биологических исследований уже подготовили научное обоснование для создания национального парка «Южнобережный», оно находится у нас в Законодательном собрании Севастополя», – сообщил Горелов, добавив, что в суд с иском об изъятии у застройщика ласпинского леса должен обратиться департамент по имущественным и земельным отношениям, пишет ForPost.

Севастополь, Иван Гридин

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