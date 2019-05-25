Глава Генштаба ВСУ рассказал, когда Украина потеряла Крым

Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года, заявил начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. «Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году… Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза… Я себя спрашивал, я в Украине? Я не понимал, где я», – сказал он украинским СМИ.

Кроме того начальник Генштаба, который в 2014 году отвечал за оперативное командование по региону «Юг», считает, что пять лет назад Украина не смогла бы удержать Крым. Он признал, что тогда не владел всей информацией об оперативной обстановке на полуострове, а войска, которые находились в подчинении, были «или сокращены, или очень сокращены». «Если бы тогда мы владели всей информацией, возможно, все было бы по-другому», – полагает он.

Руслана Хомчака на пост начальника Генштаба 21 мая назначил новый президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Альянс по-прежнему не признаёт российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. «Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины», – заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран – членов НАТО в Брюсселе.

Кроме того, он потребовал от Москвы освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Крым стал российским регионом после проведенного на территории полуострова в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Киев, Иван Гридин

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