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Пятница, 7 июня 2019, 11:17 мск

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Эксперт анонсировал «неприятный сюрприз для ВМС США»

Фото: Минобороны РФ

Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для американских ВМС, завил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT. Он отметил, что в ближайшие годы география применения Ту-22М3М расширится в рамках программы Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз.

Юрий Кнутов напомнил, что в конце прошлого года в Крыму завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бельбек. По его словам, активное обновление инфраструктуры ВКС рассчитано в том числе на применение новых бомбардировщиков, которые, как он считает, особенно важно разместить именно в Крыму для сдерживания американского военного флота. «В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США», – сказал он.

Напомним, модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в августе прошлого года. Сейчас он проходит летные испытания. По словам президента «Объединенной авиастроительной корпорации» российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году. Ту-22М3М – на 80% новый самолет. Он получил новые двигатели, авионику, средства радиоэлектронной борьбы и приобрел возможность дозаправки в воздухе. Кроме того, Ту-22М3М способен нести новую мощную ракету, которая не помещается в бомболюки стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.19

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