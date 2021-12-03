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Пятница, 3 декабря 2021, 10:25 мск

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Поезда из Москвы в Евпаторию запустят с марта

В 2022 году поезда из Москвы в Евпаторию начнут курсировать раньше. Об этом сообщили в пресс-службе оператора-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23:50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10:30. Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22:20, время прибытия в Москву 8:23», – говорится в сообщении.

Поезд был отменен на зимний период. В компании объяснили решение возобновить маршрут раньше из-за большого спроса.

Поезд пройдет через Саки, Керчь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Рязань. Время в пути составит примерно 34 часа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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