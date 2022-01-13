Крыму в очередной раз предсказали потерю туристов и призвали развивать туристическую инфраструктуру. Подобные разговоры и предупреждения звучат уже 5 лет, но в туристическом секторе полуострове мало что меняется, если не считать ежегодно растущих цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турсфера Крыма отличается большим везением. По-настоящему серьезный кризис случился, пожалуй, только в 2014 году после вхождения Крыма в состав России: турпоток из Украины и других стран упал до исторического минимума. А из России рискнули приехать немногие: до 2014 года Крым не был популярным направлением, так как прямые авиарейсы были организованы только из Москвы и Санкт-Петербурга, а добираться через паромную переправу было долго и часто утомительно. Поэтому в 2014 году, после появления прямых рейсов и на фоне истерики со стороны Украины и западных стран, «на разведку» рванули только самые смелые и уже сформировавшиеся «крымманьяки».

Несмотря на то, что турпоток из России в том году вырос в 3 раза, общий упал в 1,5 – с 6 тысяч в 2013 году до 3 тысяч 800.

Разведка оказалась удачной, плюс российским силовикам запретили ездить в отпуск за границу, и в 2015 году число туристов выросло на 21%. Уже тогда в адрес туристической сферы полуострова началась критика: вкусившая египетских, турецких и европейских курортов публика ворчала на «совок», ненавязчивый сервис, перегретый ценник и возмущались состоянием дорог, отсутствием парковок и освещения, а также убогой туристической инфраструктурой. Крымчанам рекомендовали пересмотреть подход «одни уедет, приедут другие» и начать улучшать качество услуг.

Но полуострову снова подфартило: в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, пилот которого погиб. Российский президент Владимир Путин назвал это «ударом в спину со стороны пособников террористов и запретил чартерные воздушные перевозки между странами, а также продажу туристических путевок в Турцию. Кроме того, 31 октября на борту самолета Airbus A321-231 российской компании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, произошел теракт, погибли все пассажиры и члены экипажа. Поэтому авиасообщение и туристические связи между Россией и Египтом тоже были заморожены.

Поскольку после падения курса рубля в конце 2014 года выбор направлений для отдыха значительно сузился, турпоток в 2016 году вырос еще на 21% – до 5,57 млн, но поток критики усилился.

И в 2017 году показатели сократились: на полуостров приехало на 3% меньше отдыхающих, чем в предыдущем сезоне. Крымские власти списали сокращение турпотока на рост стоимости авиаперевозок и возобновление отношений с Турцией, поэтому никаких кардинальных мер по улучшению турсферы предпринято не было.

А в 2018 году открыли движение по Крымскому мосту, и на полуостров рванули автомобилисты – именно они обеспечили рекордные за весь постсоветский период 6,8 млн отдыхающих. Крым оказался к ним совершенно не готов: узкие дороги, отсутствие парковок и светофоров в туристических центрах, острая нехватка камер фиксации нарушении ПДД и запредельно высокие цены на бензин. Туристы 2018 года были склонны тратить меньше денег, чем их предшественники, и пренебрегать правилами поведения на своеобразных крымских дорогах. В итоге недовольны сезоном остались и гости, и хозяева.

Тем не менее, в 2019 году турпоток увеличился до 7,43 млн. Большинство тоже приехало через мост и до этого ни разу не было в Крыму.

А в 2020 году грянула пандемия, и страны, включая Россию, закрыли границы. Турсфера в Крыму не работала с апреля по 1 июля, но в последующие месяцы на полуострове в буквальном смысле негде было упасть яблоку. По итогам года число туристов, конечно, сократилось, но всего на 15% к 2019 году. И вновь звучала острая критика: за 7 лет в составе России качество услуг практически не изменилось, инфраструктура пришла в еще больший упадок, да и относится к туристам стали хуже – многие крымчане начали обвинять их в проблемах на дорогах, в образовании гор мусора, в непристойном поведении и жадности. У отдыхающих такое отношение восторга не вызывало, и на 2021 год Крыму предрекали кризис турсферы: пандемия закончится, границы откроют, и никто не захочет ехать туда, где растут только цены и претензии.

Но и тут Крыму вновь повезло: пандемия не закончилась, границы не открыли, а народ, измученный кризисами и инфекциями, хотел к морю. По итогам 2021 года правительство Крыма насчитало более 9,5 млн туристов (+28% к 2019 году) и замахнулось на 10 млн. А правительство России и вовсе поставило задачу в 2025 году принять 11 млн человек.

И тут власти спохватились: мест размещения не хватает, набережные в аварийном состоянии или их нет вовсе, как и освещения, причалы разрушены, курортные города в сезон захлебываются машинами, парковок нет, общественный транспорт работает не пойми как. Плюс ко всему, возможны проблемы с водой. Разобраться со всем этим быстро (например, к следующему сезону) невозможно.

«В этом году Крым может принять на 15% – 20% отдыхающих меньше, чем прошлом, – заявил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев. – Такова особенность человеческого спроса и предложения».

По его словам, чтобы Крым и дальше привлекал туристов, необходимо создавать новые туристические маршруты, развивать инфраструктуру, дорожную сеть и организовывать отдых на любой кошелек.

С Вахрушевым согласна и эксперт в сфере туризма Людмила Бабий. Она уверена: в минувшие праздники гостей на полуострове могло быть намного больше, если бы им предложили более интересные программы и развлечения.

«На «новогодний стол» туристам который год пытаются продать одно и то же блюдо – «ох, какие у нас горы, ох, какое у нас море». Никаких новых объектов притяжения, интересных маршрутов, к сожалению, создано не было, – подчеркивает она, отмечая: если на территории больших отелей можно еще хоть как-то развлечься, то за их пределами делать совершенно нечего. – В Ялте можно прогуляться по набережной, а что делать в Алуште, Судаке, Феодосии, не говоря уже о Керчи?»

Только природы и музеев современному туристу уже недостаточно, считает эксперт. Конкуренты – отели Краснодарского края – воспользовались опытом Турции и Египта и предложили отдыхающим в системе «все включено» не только бассейны и питание, но и широкий спектр развлечений и для взрослых, и для детей за меньшие, нежели в Крыму, деньги.

По словам Бабий, основу новогоднего турпотока в Крыму составили те самые «крымманьяки», которые любят полуостров и продолжают ездить, несмотря на все недостатки. Но и этих поклонников Крыма есть риск потерять, если не создать современные условия для комфортного отдыха.

Симферополь, Лиана Макоба

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