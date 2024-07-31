В Крыму подскочила заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В Крыму почти на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.

«В Республике Крым и Севастополе наблюдается тенденция к росту заболеваемости ОКИ. Количество зарегистрированных случаев выросло по сравнению с 2023 годом и в процентом соотношении варьирует от 20 до 30% в Республике Крым и 50-60% – Севастополе», – говорится в сообщении.

Случаи заражения вирусными острыми кишечными инфекциями встречаются как единичные, при этом высока вероятность возникновения вспышки заболеваемости. В группе риска – детские организованные коллективы, в том числе летние лагеря.

В конце июля в Крыму отмечается регистрация случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией среди детей, добавили в ведомстве. Заболеваемость на данный момент спорадическая, однако при росте заболеваемости не исключена регистрация вспышек, особенно среди организованных коллективов.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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