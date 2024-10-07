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Понедельник, 7 октября 2024, 09:46 мск

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В Феодосии на нефтебазе горят несколько цистерн с топливом

В Феодосии произошел пожар на нефтебазе. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе перекрыто движение на нескольких улицах.

По словам очевидцев, взрывы прогремели около пяти утра, после чего загорелись несколько цистерн с топливом, на место прибыли пожарные.

«Жертв и пострадавших нет. Работают расчеты МЧС», – приводит оперштаб слова главы администрации города Игоря Ткаченко. На место выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько. Причины возгорания устанавливаются.

Тем временем, в Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью над территорией Крыма средства ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа. Кроме того, шесть дронов перехвачены в Курской области и по одному – в Белгородской, Брянской и Воронежской областях.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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