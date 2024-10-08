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Вторник, 8 октября 2024, 11:34 мск

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В Крыму из-за пожара на нефтебазе эвакуировали более тысячи местных жителей

В Феодосии более тысячи жителей эвакуировали из-за пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, – была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», – сказал Ткаченко.

Жителей после осмотра медиками расселили в гостиницах и пансионатах города.

Тем временем, работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом.

Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии накануне около пяти утра. По словам очевидцев, прогремели несколько взрывов, после чего загорелись цистерны с топливом. Местные власти ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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