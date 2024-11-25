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Понедельник, 25 ноября 2024, 15:36 мск

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Верховный суд Крыма одобрил взыскание с Киева 3,5 трлн рублей за энергоблокаду

Верховный суд Крыма признал факт нарушения прав крымчан на жизнь и здоровье из-за энергоблокады и потребовал взыскать с властей Украины около 3,5 трлн рублей.

Иск был подан Общественной палатой республики. Отмечается, что заседание состоялось без присутствия доверенных лиц стороны обвинения несмотря на то, что они были уведомлены в законном порядке. К делу также приобщено решение Апелляционного суда Крыма о вреде, причиненном полуострову и его жителям из-за водной блокады Крыма, передает РИА «Новости».

«Верховный суд Республики Крым...решил иск Общественной палаты Республики Крым удовлетворить», – сказал судья.

Ранее Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Заявленная сумма превышает 3 трлн 448 млрд рублей.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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