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Среда, 8 января 2025, 15:32 мск

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Мазутное бедствие в Крыму: ситуация может ухудшиться – Аксенов

Архив, фото: тг-канал министра экологии и природных ресурсов РК Ольги Шевцовой

Ситуация с мазутным загрязнением побережья в Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе может ухудшиться. Высок риск увеличения масштабов загрязнения до уровня Краснодарского края. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на данный момент в Крыму не зафиксировано выброса значительных объемов мазута. При этом на полуострове выявили и устранили 44 факта загрязнения нефтепродуктами, уточнил Аксенов. Он добавил, что с 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного мазутом грунта, очищено 84 км побережья.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», – предупредил глава РК.

Аксенов отметил, что необходимо не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а оперативно устранять загрязнение в морской акватории. По его словам, на сегодня – это главная задача.

Кроме того, продолжил он, важно организовать патрулирование 100% побережья. «Выявление мазута на берегу должно быть максимально быстрым, устранять загрязнение в течение суток. Особое внимание – труднодоступным участкам (камни, скалы) и волнорезам», – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что будет рассмотрен вопрос создания дополнительного павильона для помощи пострадавшим от мазута птицам, поскольку возможности сафари-парка «Тайган» ограничены.

По данным МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь фактов загрязнения береговой полосы. Работы по очистке побережья на шести участках уже завершены. Продолжается ликвидация загрязнения длиной 2 км в Сакском районе – на участке от аквапарка «Банановая Республика» до пляжа «Солнышко», отметили в ведомстве. Кроме того, ведется очистка более 2 километров побережья в Ленинском районе.

Накануне пятна мазута достигли побережья Евпатории на западе Крыма. Как сообщил мэр города Александр Юрьев, «выбросы носят единичный характер». Коммунальные службы в тот же день приступили к очистке берега, заверил он.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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