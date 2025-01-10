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Пятница, 10 января 2025, 16:25 мск

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Новые выбросы мазута обнаружили в четырех регионах Крыма

Фото: тг-канал губернатора Севастополя Михаила Развозжаева

В Крыму обнаружили новые мазутные пятна на побережье. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС России.

«Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в четырех муниципальных образованиях: Керчь, Евпатория, Сакский, Ленинский районы, а также у острова Тузла», – говорится в сообщении.

В общей сложности новые выбросы мазута обнаружены на побережье на протяжении 14,38 километра, уточнили в МЧС.

В ликвидации последствий ЧП задействованы 500 человек и 100 единиц техники. В мониторинге прибрежной зоны и акватории Черного моря принимают участие 10 морских судов и два вертолета.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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