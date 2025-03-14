В Керчи задержали подозреваемого в госизмене

Жителя Керчи подозревают в госизмене. Мужчина собирал для украинской разведки сведения об инфраструктурных и военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным спецслужб, подозреваемый контактировал с сотрудником ГУР МО Украины. По заданию куратора он осуществил сбор и передачу сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры на полуострове.

Переданная информация была использована противником для нанесения ракетных ударов. Целью шпиона стали Феодосийская нефтебаза, военный аэродром, Крымский мост и другие объекты.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ)», – говорится в сообщении.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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