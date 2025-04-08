МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе с лета

МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. По данным ведомства, это произойдет не позднее 30 июня 2025 года.

МТС уведомила ФАС о добровольном исполнении предписания службы об отмене дополнительной платы для абонентов на полуострове и прекращении судебного обжалования. Во время нахождения абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты интернет-соединения будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

«Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно. Не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС считает срок реализации технически обоснованным», – уточнили в антимонопольном ведомстве.

МТС, в свою очередь, сообщила, что сейчас дорабатывает IT-системы, чтобы не позднее 31 мая (для частных абонентов) и не позднее 30 июня (для корпоративных абонентов) предоставить возможность пользоваться услугами связи в Крыму как в домашнем регионе, передает «Интерфакс». «Таким образом ПАО «МТС» исполнило предписание Федеральной антимонопольной службы по приведению тарифов в республике Крым и Севастополе, где у оператора нет собственных сетей, к условиям предоставления услуг на своей сети в домашнем регионе», – заявила компания.

В июле прошлого года ФАС России выдала предупреждение крупнейшим сотовым операторам за взимание дополнительной платы с абонентов, находящихся в Крыму и Севастополе, потребовав отменить доплату. В конце августа ведомство возбудило дела против МТС, «Мегафона» и «Билайна» за неисполнение предупреждения ведомства. МТС пыталась оспорить предписание ФАС в арбитражном суде, но в феврале 2025 года иск был отклонен.

Напомним, мобильные операторы «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе 28 февраля текущего года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube