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Среда, 30 апреля 2025, 11:54 мск

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Крым попал в число регионов с самым высоким уровнем закредитованности

Центробанк назвал регионы с самым высоким уровнем закредитованности населения. Среди лидеров – Тува, Астраханская область и Крым. Об этом сообщает на сайте регулятора.

Тува третий год подряд лидирует среди российских регионов по закредитованности населения. По итогам 2024 года индикатор закредитованности населения там составил 31,7, говорится в «Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных Бюро кредитных историй».

В Астраханской области индикатор закредитованности населения составил 16,3, в Крыму – 13. Показатель увеличился в обоих регионах по сравнению с 2023 годом.

Меньше всего население закредитовано в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне, сообщается в документе.

Банк России рассчитывает закредитованность как соотношение средней задолженности на одного заемщика в регионе на начало года к среднемесячному доходу в этом субъекте за предыдущие четыре квартала. Такой анализ проводится с 2022 года. В статистике нет данных по четырем новым регионам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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