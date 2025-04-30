Крым попал в число регионов с самым высоким уровнем закредитованности

Центробанк назвал регионы с самым высоким уровнем закредитованности населения. Среди лидеров – Тува, Астраханская область и Крым. Об этом сообщает на сайте регулятора.

Тува третий год подряд лидирует среди российских регионов по закредитованности населения. По итогам 2024 года индикатор закредитованности населения там составил 31,7, говорится в «Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных Бюро кредитных историй».

В Астраханской области индикатор закредитованности населения составил 16,3, в Крыму – 13. Показатель увеличился в обоих регионах по сравнению с 2023 годом.

Меньше всего население закредитовано в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне, сообщается в документе.

Банк России рассчитывает закредитованность как соотношение средней задолженности на одного заемщика в регионе на начало года к среднемесячному доходу в этом субъекте за предыдущие четыре квартала. Такой анализ проводится с 2022 года. В статистике нет данных по четырем новым регионам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube