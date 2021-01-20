В Египте обнаружили 54 саркофага, древние игры и маски

Археологи в Египте обнаружили 54 саркофага возрастом более 3 тысяч лет. Кроме того, в гробнице нашли древние настольные игры, статуэтки и маски.

Раскопки проводились в некрополе Саккара к югу от Каира. Ученые сделали открытие в погребальном храмн царицы Нейт – супруги фараона Тети, правившего около 4,2 тысячи лет назад, пишет Reuters.

Все артефакты относятся к периоду Нового Царства. «Эти открытия перепишут историю Саккары и Нового Царства», – отметил руководивший работой археологов Захи Хавасс.

Египетские власти хотят как можно быстрее организовать выставку уникальных находок. Таким образом Каир надеется привлечь в страну иностранных путешественников. Туристическая индустрия Египта сильно пострадала во время пандемии коронавируса. Турпоток за 2020 год сократился почти в четыре раза.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 19.01.21

Экспонаты Музея изобразительных искусств начали готовить к переезду в «Эрмитаж-Урал». / На биеннале в Екатеринбурге заявились художники из Нью-Йорка, Парижа и Вены. / В Зауралье из-за коронавируса скорректировали список традиционных купелей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»