Названа причина смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Участник золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стал сахарный диабет, передает RT.

Солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок сообщил, что причиной смерти его коллеги стало запущенное заболевание. По словам артиста, Борткевич мало заботился о своем здоровье.

«Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», – заявил Скорожонок.

Ранее директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля «Песняры» Николай Бабичев сообщил, что Борткевич умер под присмотром врачей в одной из больниц.

«Леонид Борткевич скончался в больнице в Минске», – цитирует Бабичева РБК. Артист не уточнил, долго ли болел солист «Песняров».

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. С детства увлекался музыкой, а в студенческие годы стал солистом местного оркестра. Его карьера в «Песнярах» началась в 1970 году. Именно в исполнении Борткевича стали хитами песни «Белоруссия», «Олеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща».

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 13.04.21

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