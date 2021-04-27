Звезда «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе умер после Covid-19

Известный советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Черного Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни», скончался на 86-м году жизни, сообщает телеканал «Рустави 2». Причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

В конце ноября прошлого года у Кавсадзе выявили коронавирус. Он попал в больницу с острой дыхательной недостаточностью. Актер находился на аппарате ИВЛ. Через несколько недель лечения его выписали. Однако в феврале этого года актера вновь поместили в больницу с двусторонней пневмонией. Медики два месяца боролись за его жизнь, но спасти его не смогли.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси в артистической семье. Окончил Тбилисский театральный институт в 1959 году и стал актером Академического театра имени Шота Руставели. Кавсадзе начал карьеру в кинематографе в 1950-х годах. Он снялся в более чем 80 фильмах. Всесоюзную известность актеру принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни» (1970). Артист также известен по таким фильмам, как «Покаяние», «Древо желания», «Жил певчий дрозд» и др.

Тбилиси, Наталья Петрова

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