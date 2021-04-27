российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 апреля 2021, 15:30 мск

Новости Культура

Новости, Кратко, Популярное

Звезда «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе умер после Covid-19

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (Ленфильм, Мосфильм)

Известный советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Черного Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни», скончался на 86-м году жизни, сообщает телеканал «Рустави 2». Причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

В конце ноября прошлого года у Кавсадзе выявили коронавирус. Он попал в больницу с острой дыхательной недостаточностью. Актер находился на аппарате ИВЛ. Через несколько недель лечения его выписали. Однако в феврале этого года актера вновь поместили в больницу с двусторонней пневмонией. Медики два месяца боролись за его жизнь, но спасти его не смогли.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси в артистической семье. Окончил Тбилисский театральный институт в 1959 году и стал актером Академического театра имени Шота Руставели. Кавсадзе начал карьеру в кинематографе в 1950-х годах. Он снялся в более чем 80 фильмах. Всесоюзную известность актеру принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни» (1970). Артист также известен по таким фильмам, как «Покаяние», «Древо желания», «Жил певчий дрозд» и др.

Тбилиси, Наталья Петрова

Тбилиси. Другие новости 27.04.21

Макс Покровский: концерт в Екатеринбурге отменили из-за нашей поддержки Навального. / В мэрии рассказали, кто выступит в День Победы в Екатеринбурге вместо «Ногу свело!». / Мэрия Екатеринбурга отказалась звать Макса Покровского на концерт 9 Мая. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Грузия

В Грузии произошел захват заложников в банке

Забросали яйцами и оштрафовали: Познер улетел из Тбилиси после протестов из-за его приезда

Впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра в Грузии скончалась

«Либо нужно это забирать, либо…» Россия на пороге пересмотра политики на постсоветском пространстве

Власти Грузии упростят въезд в страну для россиян, но оставят комендантский час

Премьер Грузии ушел в отставку из-за ареста оппозиционного политика

Грузия открывается для мира с 1 февраля: названо условие для въезда россиян

ЕСПЧ вынес решение по историческому иску Грузии к России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Культура, Грузия,