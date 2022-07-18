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Понедельник, 18 июля 2022, 15:08 мск

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Из немецкого музея убрали нарушающий права мух экспонат

Фото: FreePik

Из музея в Германии пришлось убрать экспонат, который, по мнению зоозащитников, нарушал права мух. Об этом сообщает Oddity Central.

В музее в Вольфсбурге установили стеклянный ящик, разделенный на две части. В одной из них вылупляются мухи, а во второй горит ультрафиолетовая лампа. Вылупившиеся насекомые летят на свет и сгорают заживо.

Автор инсталляции британский художник Дэмиан Херст назвал свою работу «Сто лет». По задумке художника, экспонат олицетворяет собой жизненный цикл.

Общество по защите животных выступило против арт-объекта. Зоозащитники утверждают, что экспонат нарушает закон, запрещающий убивать или причинять вред животным без уважительной причины. «Убийство животных не имеет ничего общего с искусством. Это показывает высокомерие людей, которые не остановятся ни перед чем ради своих собственных интересов», – говорится в заявлении активистов.

После этого экспонат из музея убрали.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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