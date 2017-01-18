Китай и Россия создадут конкурента Amazon и AliExpress

Публикации за 18.01.17

Совместная российско-китайская компания, предоставляющая услуги в сфере интернет-торговли, может быть создана уже в первой половине текущего года. Речь идет об организации стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на российском рынке трансграничной интернет-коммерции. Российская сторона вложит в новую компанию прежде всего деньги и маркетинговые технологии, китайцы внесут в совместное предприятие действующий бизнес по международной торговле, пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, переговоры по созданию компании завершены. В результате стороны пришли к тому, что совместное предприятие будет оформлено как российское юридическое лицо. Главным инвестором выступит Сбербанк, доля которого в компании будет превышать 50%. Со стороны КНР выступит Alibaba Group, основными вложениями которой в совместную организацию станет действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.

Известно, что предприятию будет запрещено работать в сфере финансовых услуг – их будет предоставлять сам Сбербанк. По всей видимости, это будет некая «национальная экосистема» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли, таких как Amazon, Alibaba, Google, Tencent и Facebook. С инициативой создания подобного предприятия Сбербанк выступал осенью прошлого года. Речь идет о сети организаций, создающихся вокруг единой технологической платформы и пользующихся ее услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним. По оценкам банка, к 2025 году объем экономики такой экосистемы может составить 65 трлн рублей.

Ранее рассматривались три варианта реализации проекта. Первый – исключительно силами Сбербанка, второй в партнерстве с крупной российской интернет-компанией, третий предусматривал привлечение в качестве партнера иностранной организации. В пользу третьего варианта говорил тот факт, что президент и глава правления банка Герман Греф посетил Китай осенью 2016 года, в числе встреч у него был визит и к Alibaba Group.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.01.17

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