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Экономика

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Публикации за 28.02.17

В 2017 году российский газ для Европы подорожает
Фото: promtransizdat.ru

В 2017 году российский газ для Европы подорожает

Экспортная цена на газ для Евросоюза вырастет в текущем году и составит 180-190 долларов за тысячу кубометров, что на 25 долларов дороже текущих расценок. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев в ходе встречи с инвесторами в Сингапуре.

В 2016 года Европа платила за топливо в среднем 167 долларов за тысячу кубометров, в текущем году «Газпром» ожидает повышения до 180-190 долларов. При этом Медведев отметил, что прогнозировать стоимость газа сложно, так как сложившийся контрактный портфель монополиста содержит различные системы ценообразования.

Несмотря на подорожание топлива, поставщик ставит европейский рынок в приоритет. За прошлый год доля «Газпрома» в ЕС выросла до 34%, годом ранее этот показатель был на уровне 31%, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Медведева, вырос объем поставок российской компании в дальнее зарубежье на 12,5%, составив 179,3 миллиарда кубометров, что является историческим максимумом.

Тем не менее, финансовые показатели «Газпрома» существенно не улучшились, согласно данным опубликованной отчетности. Выручка компании снизилась на 3%, второй квартал подряд денежный поток оказался отрицательным. Компания рассчитывает восстановить показатели за счет роста цен на топливо и увеличения поставок на экспорт.

Сингапур, Зоя Осколкова

Сингапур. Другие новости 28.02.17

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