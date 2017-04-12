Крепкий рубль убивает импортозамещение, считают экономисты

Публикации за 12.04.17

Потенциал российской программы импортозамещения исчерпан из-за укрепления рубля, о чем свидетельствует рост импорта в Россию. Об этом говорится в обзоре Sberbank CIB.

Аналитики отмечают, что положительное сальдо счета текущих операций России в первом квартале 2017 года составило $22,8 млрд по сравнению с $12,9 млрд за аналогичный период годом ранее. Динамика объясняется ростом цен на нефть: баррель Brent за это время подорожал на 57,2% – до $55,7. В результате экспорт в первом квартале 2017 года вырос на 35,9% – до $82,1 млрд, а импорт товаров увеличился на 24,9%, до $47,6 млрд.

«Рост импорта вопреки вялому локальному спросу подтверждает наше предположение, что потенциал импортозамещения исчез из-за укрепления рубля», – констатируют авторы обзора, передает RNS.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что в январе-феврале 2017 года Россия увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Накануне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин высказал мнение, что к 2020 году возможности для импортозамещения в России исчерпаются. По его словам, Россия нуждается в новых рынках сбыта, чтобы нарастить экспорт. Тот доход, который получает страна от импортозамещения, курс на которое российское правительство считает приоритетным, постепенно уменьшается и в ближайшего годы окончательно иссякнет. «К 2020 году девальвационный эффект для нашей экономики в основном нивелируется», – заявил глава ЦСР.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце марта заявлял, что Россия продолжит путь на разумное импортозамещение и назвал его результаты отличными.

Москва, Наталья Аникина

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