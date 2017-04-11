Кудрин: импортозамещение исчерпает себя к 2020 году / «У государства нет четкой программы действий»

Публикации за 11.04.17

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе XVIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества рассказал о том, почему иностранные инвесторы не доверяют российской власти, а эффект от импортозамещения сойдет на нет к 2020 году.

По словам Кудрина, Россия нуждается в новых рынках сбыта, чтобы нарастить экспорт. Тот доход, который получает страна от импортозамещения, курс на которое российское правительство считает приоритетным, постепенно уменьшается и в ближайшего годы окончательно иссякнет. «К 2020 году девальвационный эффект для нашей экономики в основном нивелируется», – заявил глава ЦСР.

Российская экономика до сих пор остается чрезвычайно зависима от нефти. «Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики. Новая не появилась пока. Поэтому наша зависимость от нефти остается достаточно высокой», – пояснил Кудрин. ЦСР прогнозирует рост российского экспорта, так как, по мнению экспертов, внутренний спрос не сможет обеспечить сбыт российских товаров. Однако доля нефтепродуктов все равно сохранится на высоком уровне вплоть до 2035 года.

Одним из главных препятствий для роста российской экономики Кудрин считает низкий уровень доверия инвесторов к основным государственным институтам России. Слабое состояние государственного управления не позволяет правильно ставить задачи и распределять ресурсы. «У государства нет четкой программы действий. Сегодня это тоже фактор неопределенности, который для инвесторов является существенным», – отметил глава ЦСР.

Кроме того, Кудрин подчеркнул, что существенным ограничением развития выступает финансовая изоляция страны из-за санкций, введенных против России западными государствами.

Вместе с тем, трудоспособное население России продолжает сокращаться. По прогнозам Кудрина, страна в ближайшие 15 лет потеряет примерно 10 млн граждан в трудоспособном возрасте примерно с 20 до 39 лет. «Наиболее молодые, активные, работоспособные в структуре будут уменьшаться», – сказал Кудрин.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.04.17

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