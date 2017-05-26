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Экономика

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Публикации за 26.05.17

Стоимость продуктовой корзины выросла в три раза быстрее инфляции / Подорожали лук, картошка, капуста и морковь

Стоимость продуктовой корзины выросла в три раза быстрее инфляции Подорожали лук, картошка, капуста и морковь

С начала года минимальный набор продуктов питания вырос в цене на 5%, что в 3,3 раза больше, чем уровень инфляции, которая за первые четыре месяца 2017 года составила 1,5%. В первую очередь подорожание обеспечили импортные овощи, запасы российского урожая уже закончились.

В минимальный набор продуктов входят 33 наименования, среди них хлеб, овощи, фрукты, мясо, яйца, рыба, крупы, чай, сладости, сахар и соль. По данным Росстата, средняя стоимость такого набора по России в конце апреля составила 3872,5 рубля, что на 5% выше, чем в декабре 2016 года.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге подорожание оказалось даже выше среднего по стране – 5,8% и 5,7% соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Росстата «Информация о социально-экономическом положении России». В то же время инфляция составила 1,5%, таким образом, рост цен на продукты опередил ее в 3,3 раза.

Увеличение стоимости минимального набора продуктов питания обусловлено ростом цен на отдельные ее составляющие. В частности, значительно подорожали овощи. Например, стоимость лука с декабря выросла на 49%, картошки – на 43,8%, капуста подорожала на 35,6%, морковь – на 21,6%. Подобные цифры приведены и в анализе данных о средних потребительских ценах в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Как пояснили в Национальном союзе производителей овощей, плодовоощная продукция подорожала в первую очередь из-за того, что она импортная. Так как запасы отечественных овощей к весне закончились, и страна вынуждена закупать их за рубежом. Основными поставщиками лука, картофеля, капусты и моркови на российский рынок являются СНГ, Китай, Египет, Израиль и Иран.

Москва, Зоя Осколкова

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