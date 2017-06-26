Понедельник, 26 июня 2017, 10:55 мск

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Экономика

Минимальная продуктовая корзина подорожала за счет импортных овощей

Минимальная продуктовая корзина подорожала за счет импортных овощей

Росстат зафиксировал резкий рост стоимости минимального набора продуктов питания. За первые пять месяцев года продуктовая корзина выросла на 10%, таким образом ее стоимость перевалила за 4 тысячи рублей. По словам специалистов, на подорожании набора сказался рост цен на овощи, которые Россия вынуждена импортировать в ожидании собственного урожая.

По данным Росстата, цены на некоторые овощи взлетели на 80%. В то же время в докладе «Информация о социально-экономическом положении России» говорится, что инфляция за январь-май составила 1,7%, пишут «Известия». В конце мая текущего года стоимость минимального набора продуктов питания установилась на отметке 4036 рублей, рост по сравнению с началом года составил 9,4%, в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра оказалась еще выше – 11,1% и 9,8% соответственно.

По данным экспертов, с января по апрель продуктовый набор прибавил в стоимости 5%, однако уже в мае резко подскочили цены на овощи. В частности, подорожали белокочанная капуста (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свекла (в 1,2-1,3 раза). Впрочем, есть и положительные моменты, так подешевели огурцы и помидоры, некоторые крупы и отечественные сыры.

По словам экспертов, в мае в России традиционно дорожают овощи по причине нехватки собственной овощной продукции. Все дело в том, что российским производителям попросту не хватает хранилищ, чтобы сберечь продукцию до следующего лета. В результате Россия вынуждена импортировать овощи, которые на порядок дороже.

Аналитики надеются, что уже в июне на рынок начнет поступать свежий урожай, и тогда цены снизятся. Прогнозируется, что к сентябрю продукция будет реализовываться даже ниже себестоимости.

Ранее Минсельхоз сообщал о планах построить сеть оптово-распределительных центров в 48 регионах страны, что может существенно сгладить скачки цен в конце зимы.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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