Минимальная продуктовая корзина подорожала за счет импортных овощей

Росстат зафиксировал резкий рост стоимости минимального набора продуктов питания. За первые пять месяцев года продуктовая корзина выросла на 10%, таким образом ее стоимость перевалила за 4 тысячи рублей. По словам специалистов, на подорожании набора сказался рост цен на овощи, которые Россия вынуждена импортировать в ожидании собственного урожая.

По данным Росстата, цены на некоторые овощи взлетели на 80%. В то же время в докладе «Информация о социально-экономическом положении России» говорится, что инфляция за январь-май составила 1,7%, пишут «Известия». В конце мая текущего года стоимость минимального набора продуктов питания установилась на отметке 4036 рублей, рост по сравнению с началом года составил 9,4%, в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра оказалась еще выше – 11,1% и 9,8% соответственно.

По данным экспертов, с января по апрель продуктовый набор прибавил в стоимости 5%, однако уже в мае резко подскочили цены на овощи. В частности, подорожали белокочанная капуста (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свекла (в 1,2-1,3 раза). Впрочем, есть и положительные моменты, так подешевели огурцы и помидоры, некоторые крупы и отечественные сыры.

По словам экспертов, в мае в России традиционно дорожают овощи по причине нехватки собственной овощной продукции. Все дело в том, что российским производителям попросту не хватает хранилищ, чтобы сберечь продукцию до следующего лета. В результате Россия вынуждена импортировать овощи, которые на порядок дороже.

Аналитики надеются, что уже в июне на рынок начнет поступать свежий урожай, и тогда цены снизятся. Прогнозируется, что к сентябрю продукция будет реализовываться даже ниже себестоимости.

Ранее Минсельхоз сообщал о планах построить сеть оптово-распределительных центров в 48 регионах страны, что может существенно сгладить скачки цен в конце зимы.

Москва, Зоя Осколкова

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