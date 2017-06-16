Плохая погода угрожает ростом цен на продукты Дожди и заморозки приведут к неурожаю и ускорению инфляции

Холодное лето и дожди стали причиной переноса даты появления первого урожая, что незамедлительно сказалось на стоимости продуктов. По данным Минэкономразвития, инфляция уже отклонилась в большую сторону от целевого прогноза Центробанка, и если ситуация не изменится, рост цен может ускориться.

В мае годовая инфляция составила 4,1%, тогда как в МЭР рассчитывали на 3,9-4%. Как правило, к этому времени ранний урожай несколько тормозит рост цен в годовом исчислении, однако из-за плохой погоды итоговое отклонение составило 0,1-0,2 п.п. в большую сторону, пишут «Известия».

Синоптики отмечают, что апрель был самым холодным за последние семь лет и самым дождливым за последние 30 лет. В мае плохая погода сохранилась, в среднем температура воздуха в центральных регионах была на 3-4 градуса ниже нормы.

В июне ситуация не улучшилась, на большей территории России по-прежнему стоит неблагоприятная для посевов погода, непрекращающиеся дожди и аномально низкие температуры воздуха ставят под угрозу урожай картофеля. В Росстате подсчитали, что во вторую неделю июня цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, тогда как годом ранее – всего на 0,3%.

Запасы овощей с прошлого лета подходят к концу. Последствия холодной весны россияне почувствуют уже в августе-сентябре. Существует вероятность, что инфляцию подстегнет еще и плохой урожай.

Аграрии надеются на высокий урожай озимых, тех, что сеялись прошлой осенью. Главное, по словам экспертов, чтобы не было засухи. Планируется собрать от 100 млн тонн до 115 млн тонн зерновых, а зерно – это самая главная составляющая в российском урожае.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.06.17

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