Холодная весна 2017-го ударит по ценам на продукты / Инфляция снова пойдет в рост, предупредил ЦБ

Аномально холодная весна в России обернется значительным снижением урожая овощей и фруктов и приведет к ускорению инфляции во втором полугодии. С таким прогнозом выступили аналитики Центробанка РФ в майском бюллетене «О чем говорят тренды». Другим фактором инфляционного давления станет оживление спроса. По мнению аналитиков Банка России, это может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели – 4% – в среднесрочной перспективе.

Эксперты ЦБ отмечают, что из-за холодной погоды и заморозков в мае сельхозпроизводители были вынуждены начать посевную с большой задержкой. Кроме того, непогода привела к гибели завязей цветковых растений и деревьев. По данным Росстата, на начало мая для выращивания овощей было засеяно на 19% меньше площади, чем в 2016 году. Гидрометцентр, в свою очередь, сообщил, что похолодание обернется снижением урожая фруктов и овощей. «В результате неизбежны потери урожая плодоовощных культур и более позднее поступление нового урожая на рынок», – предупреждают авторы бюллетеня. Эта неблагоприятная ситуация окажет негативное влияние на продовольственную инфляцию, полагают аналитики ЦБ. Они не исключили смещения сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию «на более позднее время», а в третьем квартале, согласно прогнозу экспертов, динамика цен на овощи и фрукты будет носить «менее выраженный характер сезонности». Этот фактор может временно ускорить рост потребительских цен выше уровня, согласующегося с траекторией достижения целевой инфляции в 4%.

Кроме того, эксперты указывают, что оживление спроса позволяет производителям в большей степени переносить рост издержек в потребительские цены. Впрочем, отмечают аналитики ЦБ, реализация этих рисков вряд ли сможет помешать достижению цели по инфляции в 2017 году. «Однако возможный рост инфляционного давления во второй половине года может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте», – подчеркивается в обзоре.

Между тем первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая сегодня в Госдуме, заявила, что инфляция в России в текущем году может оказаться чуть ниже целевого уровня в 4%. Она расценила прогноз правительства по инфляции на конец года в 3,8% как реалистичный.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина накануне заявляла, что на текущий момент годовая инфляция в России составляет 4,1%. Это минимальное значение в современной истории России. Этому способствовало укрепление рубля и хороший урожай 2016 года, который ограничил рост цен на продукты, считают в ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.06.17

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