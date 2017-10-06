Медведев одобрил проект поставок СПГ в Пакистан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект межправительственного соглашения с Пакистаном о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В пояснительной записке уточняется, что цель соглашения – создать благоприятные условия для поставок СПГ в Пакистан. С российской стороны уполномоченной является компания «Газпром», с пакистанской – «Пакистан ЭлЭнДжи Лимитед» и аффилированные с ней лица.

Соглашение рассчитано на три года и будет автоматически продлеваться на последующие аналогичные периоды по истечении срока. В 2015 году Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода Север – Юг, который свяжет терминалы по приему сжиженного газа в южном городе Карачи с северным – в Лахоре. В июне 2017 года в «Ростехе» заявили, что строительство газопровода откладывается на 2019 год из-за того, что страны не могут договориться по тарифу.

Как напоминает РБК, в начале июля Gazprom International и пакистанская Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) подписали соглашение о развитии проектов в области разведки и разработки месторождений углеводородов в Пакистане и третьих странах. На OGDCL в 2016 году пришлось 48% добытых в Пакистане нефти и 28% природного газа. Правительству Пакистана принадлежит 74,97% акций компании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.17

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