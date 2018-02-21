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Среда, 21 февраля 2018, 13:08 мск

Экономика

России предрекли провал диверсификации экономики

Компания ВР опубликовала прогноз развития мировой энергетики до 2040 года, где предсказала России лидерство мирового экспорта первичных энергоресурсов. Таким образом, британские аналитики подтвердили, что шансы российской экономики слезть с «сырьевой иглы» невелики.

Согласно оценке специалистов ВР, к 2040 году Россия будет поставлять на мировой рынок 9 млн баррелей нефти в сутки, при добыче 13,27 млн баррелей в сутки. Уровень поставок газа вырастет почти в два раза – до 1,02 млрд кубометров в сутки. В первую очередь российские компании увеличат экспорт газа в Европу, которая, по мнению аналитиков, станет еще более энергозависима.

В целом BP дала оптимистичный прогноз развития нефтегазовой отрасли. Традиционные энергоресурсы будут востребованы за счет развивающихся экономик – сначала Китая и Индии, а после 2035 года и Африки. В результате к 2040 году доля нефти, газа, угля и неископаемых источников энергии составит примерно по 25% энергобаланса. При этом спрос на нефть будет обеспечивать больше не транспорт, а нефтехимия.

В свою очередь эксперты считают оценку аналитиков BP нереалистичной. Действительно, в настоящее время альтернативные источники энергии настолько несовершенны, что требуют поддержки традиционных, пишет «Коммерсант». Однако сдвиг от нефти в сторону газа и более экологичного топлива продолжается.

Так Европа начинает отказываться от транспорта, работающего на бензине и дизеле, в пользу гибридных машин и электрокаров. Такая тенденция уже в ближайшее время может негативно отразиться на России, которая провела масштабную модернизацию нефтепереработки.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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