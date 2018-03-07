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Среда, 7 марта 2018, 11:56 мск

Экономика

Минэнерго обновило перечень угроз энергобезопасности РФ

Минэнерго РФ обнародовало перечень угроз энергобезопасности России. Список был сформирован в рамках подготовленного ведомством проекта новой Доктрины энергобезопасности страны, пишут «Ведомости». В России уже действует утвержденная в 2012 году доктрина. Однако, пишет издание, после введения санкций, появилась необходимость ее доработать. Обновленный документ поступил на согласование в госорганы 2 марта.

По словам представителя министерства, главной в списке внешнеполитических угроз российской энергобезопасности является «дискриминационная политика со стороны США и их союзников», которая проявляется во «введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию», а также принятии «запрета на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию совместных предприятий с иностранными компаниями».

В перечень экономических угроз стране Минэнерго внесло «чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭКа» и низкие темпы обновления инфраструктуры. К научно-технологическим, по мнению Минэнерго, относится «достижение критического уровня отставания в сфере науки и технологий». Из-за этого российские нефтегазовые компании могут стать неконкурентоспособными на мировом рынке, считают чиновники.

В Минэнерго также считают, что энергобезопасности страны угрожает политика отказа от потребления ископаемых углеводородов, а также действия, направленные на переход к зеленой энергетике. Кроме того, в списке российского министерства значатся замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности, а также ужесточения конкуренции.

Опасения также вызваны появлением новых экспортеров энергоносителей и ростом производства сжиженного природного газа. Последний, как уточняется в документе, повышает экономические риски торговли трубопроводным газом и усиливает конкуренцию на рынке. Помимо этого к угрозам энергобезопасности страны чиновники отнесли уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений, ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений, а также слабую геологическую изученность территории страны.

Ранее американская компания ExxonMobil приняла решение о выходе из совместных разведочных проектов с «Роснефтью». Причиной стали санкции США в отношении России. Эти ограничения Вашингтон ввел еще в 2014 году в связи с ситуацией на востоке Украины. В прошлом году эти санкции были продлены и расширены. Выход из совместных проектов, как предупреждала ExxonMobil, повлечет за собой убытки в размере $200 млн. В «Роснефти», комментируя ситуацию, в свою очередь пояснили, что выход компании из СП не будет означать окончательного разрыва двусторонних отношений.

Москва, Иван Гридин

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