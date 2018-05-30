Казахстан хочет запретить ввоз в страну российского бензина

Власти Казахстана обсуждают ввод запрета на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом. На данный момент предлагается утвердить временные ограничения, сроком на три месяца. Как сообщает издание Nur.kz, соответствующий проект приказа утвердил глава Министерства энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

После чего он был обнародован на портале электронного правительства eGov. В документе даны распоряжения профильным ведомствам о направлении уведомления в Евразийскую экономическую комиссию по поводу наложенного табу на ввоз в страну топлива из России. Приказ вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации.

Стоит отметить, что в документе не указано, по каким причинам власти Казахстана решили ввести ограничения. По данным некоторых СМИ, сейчас документ находится на публичном обсуждении, которое продлится до 6 июня 2018 года. В случае, если приказ получит одобрение правительства, российское топливо перестанет поступать в Казахстан.

Приказ вступит в силу через десять дней с момента его официального опубликования. Издание напоминает, что в апреле Бозумбаев говорил о том, что в Казахстане наблюдается избыток автомобильного топлива.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 30.05.18

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