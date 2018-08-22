Личная инфляция россиян в июле оказалась в 5 раз выше официальной

Личная инфляция жителей России в июле оказалась почти в 5 раз выше официальной и на 1,5% выше июньского показателя, составив 1,33%. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

«Дефлятор (индекс реальной инфляции на потребительском рынке) в июле поднялся на 1,33%», – говорится в сообщении исследовательского холдинга. Стоит отметить, что в июне этот показатель снизился на 0,17% – впервые с февраля.

При этом, согласно официальной статистике, темпы роста потребительских цен в июле замедлились до 0,27% с июньских 0,49%.

По версии авторов исследования, на рост показателя личной инфляции оказала влияние, прежде всего, повышение тарифов ЖКХ. «Остальные группы товаров, по которым рассчитывается дефлятор, в цене не поднялись или несущественно подешевели», – отмечается в документе.

Авторы исследования также указывают, что личная инфляция россиян с начала текущего года достигла 2,9%, что также превышает официальную инфляцию. По данным Росстата, инфляция за семь месяцев составила 2,4%.

Стоит отметить, что дефлятор показывает среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя на основе совершенных им покупок. При его расчете используется стоимость 156 товарных позиций: продуктов питания, промтоваров, лекарств, корма для домашних животных, алкоголя и табака, а также учитываются среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин.

Ранее сообщалось, что в июле средний чек жителя России за одно посещение магазина, согласно результатам исследования «Ромир», снизился до 496 рублей. Показатель уменьшился четвертый месяц подряд – на 3,3% (17 рублей) и достиг минимума с марта 2016 года: тогда средний чек составлял 491 рубль.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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