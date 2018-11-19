Колбасу хотят приравнять к водке и сигаретам: Минздрав поддержал введение акциза на колбасные изделия

Министерство здравоохранения поддержало введение акциза на продукты переработки красного мяса – колбасу, сосиски, бекон. Доход от дополнительного сбора предлагается направить на снижение цен на здоровое питание. Производители колбасных изделий выступили против инициативы и предупредили о возможном подорожании своей продукции.

Экспертный совет при правительстве, ссылаясь на исследование ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год, предложил ввести акциз на колбасу в размере 160 рублей на 1 кг, пишут «Известия». В результате стоимость переработанных мясопродуктов может вырасти почти на 30%.

Эксперты указывают на то, что это будет способствовать снижению потребления продукции, содержащей канцерогены и повышающей риск возникновения рака, соответственно, введение нового сбора повлияет на оздоровление нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

Результаты различных исследований доказывают наличие связи не только между употреблением переработанных мясопродуктов и возникновением опухолей, но и повышением риска получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа. Таким образом и возникла идея регулировать потребление этих продуктов так же, как и других канцерогенов, например, алкоголя и сигарет.

Дополнительные средства, полученные от введения нового сбора, предлагается направить на поддержку производителей полезных продуктов питания. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие.

Производители колбасы ожидаемо не поддерживают введение акциза. По их мнению, фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни. Более того, «нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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