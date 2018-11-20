Минздрав ополчился на колбасу

Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом порекомендовала россиянам сократить употребление подобных продуктов. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы просто все желаем и имеем это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», – сказала Скворцова. Она напомнила, что ВОЗ рекомендует облагать акцизами все продукты, которые приносят вред здоровью человека. В их числе министр назвала табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса. По словам Вероники Скворцовой, что в данные продукты канцерогенны и вызывают «скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний».

Как писал «Новый День», ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздрав поддержал идею введения акциза на продукты переработки красного мяса – колбасу, сосиски, бекон. Доход от дополнительного сбора предлагалось направить на снижение цен на здоровое питание. Производители колбасных изделий выступили против инициативы и предупредили о возможном подорожании своей продукции на 30%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.18

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