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Вторник, 20 ноября 2018, 11:36 мск

Новости Общество

Минздрав ополчился на колбасу

Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом порекомендовала россиянам сократить употребление подобных продуктов. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы просто все желаем и имеем это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», – сказала Скворцова. Она напомнила, что ВОЗ рекомендует облагать акцизами все продукты, которые приносят вред здоровью человека. В их числе министр назвала табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса. По словам Вероники Скворцовой, что в данные продукты канцерогенны и вызывают «скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний».

Как писал «Новый День», ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздрав поддержал идею введения акциза на продукты переработки красного мяса – колбасу, сосиски, бекон. Доход от дополнительного сбора предлагалось направить на снижение цен на здоровое питание. Производители колбасных изделий выступили против инициативы и предупредили о возможном подорожании своей продукции на 30%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.18

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