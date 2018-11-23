Нефтяные цены продолжили резкий обвал. Рубль пока держится

Цена нефти Brent на Лондонской бирже ICE сегодня опускалась ниже $61 за баррель – впервые с ноября прошлого года.

По состоянию на 13:38 мск, баррель североморской смеси Brent с поставкой в январе будущего года торговался по $60,47, свидетельствуют биржевые данные. С начала торгов цена на нефть упала почти на 3%. Январские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI на Нью-Йоркской бирже подешевели более чем на 4% – до $51,87 за баррель.

Цены на нефть начали обваливаться в начале октября, опустившись за два месяца на 30%. За последнюю неделю нефть марки Brent подешевела более чем на 9%, WTI – более чем на 7%.

«Черное золото» падает на данных о нарастающем избытке сырья на американском рынке, массовых распродажах акций в США и опасении замедления мировой экономики, которое может негативно отразиться на спросе на нефть. Снижение цен также подстегивает недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон останется партнером Саудовской Аравии, и что Эр-Рияд помогает Штатам сдерживать цены на низком уровне. Заявление Трампа прозвучало на фоне расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября, заказчиком которого, по данным ряда зарубежных СМИ, мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эр-Рияд ранее назвал это преступление случайным. По его версии, оно произошло во время драки.

Рубль на падение цен на нефть отреагировал сдержанно: нацвалюта России немного снижается к доллару и повышается к евро на фоне падения курса единой европейской валюту к «американцу». По состоянию на 16:31 мск, доллар торговался на отметке 65,94 рублей, что на 32 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро упал на 6 коп. – до 74,79 рубля.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на выходные и понедельник, вырос на 5,97 коп. – до 65,6664 рубля, единая европейская валюта прибавила 13,37 коп. – 74,9385 рубля.

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой в комментарии «Прайм» объяснил относительно устойчивое положение рубля продажами валюты экспортерами перед налоговыми выплатами в понедельник, 26 ноября.

Впрочем, аналитики не ждут укрепления рубля в условиях падающей нефти. «Если нефть продолжит падать в цене, рубль не сможет стоять в стороне – надуманный «позитив» от невведения именно сейчас жестких антироссийских санкций тут не сработает как поддержка», – рассуждает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. «Для того чтобы лавинообразные продажи на сырьевом рынке прекратились, нужен сильный катализатор, – полагает эксперт. – Им могли бы выступить, например, заявления ОПЕК+ о готовности сдерживать добычу… Россия, как и другие страны-нефтепроизводители, качает сейчас на максимальных значениях. США, кстати, тоже, и это в комплексе увеличивает вероятность разрастания профицита предложения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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