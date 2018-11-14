Нефть марки Brent резко подешевела

Цена на нефть марки Brent упала ниже 65 долларов впервые с марта. Так, в ходе одной торговой сессии на бирже ICE в Лондоне данный сорт углеводородов потерял 8% стоимости. Предыдущие торги закрылись у отметки 70 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что снижение стоимости «черного золота» до мартовского уровня обусловлено, в частности, эмбарго США против Ирана. В итоге участники рынка, опасаясь возникновения дефицита, нарастили добычу. После этого США объявили об исключениях в плане ограничений сразу для нескольких стран. В итоге предложение превысило спрос, а цены резко снизились.

Стоит также отметить, что президент США Дональд Трамп также раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. «Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу. Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов». Как напоминает «РГ», ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха заявил о намерении сократить добычу нефти в декабре.

Напомним, Россия в октябре установила постсоветский рекорд по внутренней добыче нефти. В связи с этим, а также с историческим рекордом добычи в США, картель нефтепроизводителей ОПЕК пересмотрел в сторону увеличения общий объем предложения на рынке по итогам текущего года. Как отмечает РИА «Новости», стоимость нефти марки WTI также опустилась ниже 55 долларов за баррель впервые с 16 марта 2017 года.

Цена на нефть снижается уже шестую неделю подряд. Третьего октября стоимость нефти превышала 86 долларов за баррель, за два месяца баррель Brent подешевел более чем на 20 долларов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.18

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