Новый обвал на рынке нефти: позиции рубля снова покачнулись

Мировые цены на нефть пережили новый обвал котировок: стоимость сорта Brent, как и ровно неделю назад, упала почти на 7%, опускаясь в ходе торговой сессии до минимального с прошлого года отметки – $61,71 за баррель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики делают неутешительные прогнозы – нужно ожидать продолжения обвала, которые может оказаться, как минимум, не слабее предыдущих.

По итогам вчерашних торгов на Лондонской бирже фьючерсы на североморскую нефть марки Brent упали на $4,26 (-6,4%) – до $62,53 за баррель, фьючерсы на американскую нефть марки WTI на нью-йоркской бирже рухнули на $3,77 (-6,6%) – до $53,43 за баррель. В целом с начала октября цена Brent упала на 28%, WTI – на 30%.

Сегодня котировки «черного золота» незначительно повышаются. Brent торгуется на уровне $63,42 за баррель, WTI – $54,49 за баррель.

Падение нефтяных котировок ожидаемо отразилось на курсе российского рубля, который в очередной раз оказался под давлением. На торгах на Московской бирже американская валюта вновь штурмует отметку 66 рублей. В ходе сессии доллар продавался по 66,04 рубля, однако в настоящее время курс «американца» стабилизировался вблизи уровня 65,9 рубля. В то же время евро достигал на бирже 75,28 рубля.

По итогам единой торговой сессии на 11:30 мск, по итогам которой Банк России назначает официальные курсы валют на завтрашний день, средневзвешенный курс доллара составил 65,9485 рубля. Для сравнения: официальный курс «американца» на сегодня – 65,5871 рубля, евро – 75,1825.

Комментируя ситуацию на рынке, старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова в своем обзоре отмечает, что поводом для плохого настроения на нефтяных торгах были новости, в том числе, о планах по увеличению добычи нефти Курдистаном и Ираном на крупном месторождении Киркук. Помимо этого снова произошло укрепление доллара – когда американская валюта дорожает – продажи в нефти получают ускорение.

«При этом ни информация от Американского института нефти о паузе в росте запасов нефти, ни индийские новости об увеличении импорта сырья в октябре не смогли уравновесить этот негатив, сдобренный эмоциями. API отчитался – впервые за восемь недель – о росте запасов черного золота на 1,5 млн баррелей. Индия в прошлом месяце закупила максимальный за семь лет объем нефти, что может указывать на устойчивый внутренний спрос», – обратила внимание эксперт.

По оценке Бодровой, ситуация складывается таким образом, что становится очевидно – «новая волна снижения, а она будет и довольно скоро, окажется как минимум не слабее последних двух».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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