Белоруссия оценила в 300 млн долларов потери из-за налогового маневра России

В 2019 году Белоруссия потеряет более 300 млн долларов из-за налогового маневра в России. Такой прогноз дает Министерство финансов страны.

По словам главы Минфина Белоруссии Максима Ермоловича, бюджет на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики и учитывает негативное влияние налогового маневра на бюджет. «Суммарно бюджетные потери составляют 630 млн белорусских рублей», – цитирует министра «Интерфакс».

В целом аналитики оценивают потери Белоруссии от налогового маневра в ближайшие годы в размере от 8 до 12 млрд долларов. «Оценки могут быть самые разные, они зависят от цены на нефть, и можно здесь фантазировать сколько угодно», – сказал Ермолович.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России предполагает отмену экспортных пошлин на нефть, в результате стоимость российского ресурса для Минска вырастет, что снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии.

Кроме того, единое таможенное пространство предполагает отмену Минском экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Выполнение этого требования может лишить белорусский бюджет доходов в 2 млрд долларов, или около 4% ВВП.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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