В карманах россиян накопилось 5 млрд рублей мелочью

Центробанк отказался от чеканки монет номиналом ниже рубля. По мнению регулятора, мелких денег в обороте достаточно для обеспечения наличных платежей. По последним данным, у граждан находится около 5 млрд рублей мелочью.

В 2018 году ЦБ РФ не чеканил монеты номиналом ниже рубля, пишут «Известия». По информации Банка России, в настоящее время в обращении находится 72,8 млн рублей копейками, 288,5 млн – пятикопеечными монетами, чуть более 2,5 млрд монетами номиналом в 10 копеек, около 3,6 млрд рублей – 50-ти копеечными

Наблюдается тенденция отказа россиян от мелочи. Чаще всего, получая сдачу монетками, граждане складывают их дома и не возвращают в оборот.

Кроме того, отказу от мелких денег способствует развитие безналичных платежей. Россияне предпочитают оплатить покупку банковской карточкой, чем получить мелочь в качестве сдачи.

По оценкам экспертов, в карманах граждан может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет. Таким образом, на руках у населения может находиться мелочь на сумму около 5 млрд рублей.

Тем, у кого дома скопилось много мелочи, рекомендуют отдавать ее в магазины или банки. Торговые точки и кредитные организации не могут отказать в приеме монет, при этом комиссии за такие операции быть не должно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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