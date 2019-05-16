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Четверг, 16 мая 2019, 17:25 мск

Новости Экономика

ФАС проверит причины троекратного роста цен на капусту

В Пермском крае капуста выросла в цене более чем в три раза. Аномальное подорожание заинтересовало Федеральную антимонопольную службу.

По данным Пермьстата, в ноябре 2018 года килограмм белокочанной капусты стоил в среднем 18 рублей, а в апреле 2019 года цена выросла до 65 рублей (рост более чем в 3,5 раза).

«Поскольку белокочанная капуста относится к категории социально значимых товаров, цена на нее регулируется государством. В данном случае стоимость 1 килограмма за полгода выросла более чем в 3 раза, что позволяет провести полноценную проверку», – сообщили в пермском управлении ФАС.

В торговые сети направят запрос о причинах повышения цен. В зависимости от ответов будет сделан вывод о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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