Володин предложил предоставить безвиз вьетнамцам

Уровень современных отношений РФ и Вьетнама создает предпосылки для создания благоприятных условий выдачи туристических виз для въезда в Россию для вьетнамцев, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром республики Нгуен Суан Фуком.

«Заслуживает внимания ваше предложение о безвизовом въезде. Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение», – приводит «Интерфакс» слова Володина. По мнению спикера Госдумы, «было бы правильно со своей стороны этот вопрос в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения соответствующим ведомствам».

Это стало ответом Володина на предложение Нгуен Суан Фука развивать туристические возможности РФ и Вьетнама. «Я бы хотел попросить Россию создавать благоприятные условия при выдаче туристических виз для вьетнамских граждан, желающих посетить Россию», – сказал премьер-министр. Он отметил, что количество российских туристов, посещающих Вьетнам, в прошлом году достигло рекордного уровня – 700 тысяч человек, что выше показателей 2017 года на 10,8%.

«Вьетнам входит в устойчивую десятку стран, которые россияне выбирают для отдыха. Это очень серьезное достижение, потому что здесь выбор делает гражданин самостоятельно, он выбирает не только стоимость, но и качество и безопасность. Эти все критерии соответствуют запросам, и это говорит о том, что действительно наши отношения продвинулись очень серьезно, и экономика туристической индустрии Вьетнама вышла на совершенно другой уровень. Нас это радует», – сказал спикер Госдумы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.19

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